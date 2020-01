Napoli, cercano di scappare all’arresto ma cadono dal tetto: carabinieri soccorrono due ladri

A Secondigliano i carabinieri del nucleo radiomobile di napoli hanno denunciato per furto due pregiudicati napoletani di 56 e 48 anni. questa notte è scattato l’allarme anti-furto di un supermercato a via De Pinedo e la pattuglia è andata a verificare cosa stesse accadendo.

Arrivati, i militari hanno notato due uomini sul tetto dell’attività commerciale. Si son sentiti braccati e hanno provato a fuggire: rovinosa per entrambi è stata la caduta ma i carabinieri li hanno immediatamente soccorsi. Il 56enne se la caverà con 10 giorni di riposo mentre il 48enne è ancora in osservazione ma non è in pericolo di vita. Le due torce trovate in possesso degli uomini sono state sequestrate.

Ultimo aggiornamento: 11:53

