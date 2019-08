Tre 16enni ubriachi su uno scooter in fuga contromano: paura al Vomero

Lunedì 5 Agosto 2019, 11:59

Nella notte i carabinieri della compagnia Vomero e del reggimento Campania hanno denunciato in stato di libertà tre 16enni incensurati residenti in via Catone, via Domenico Quaranta e via Marco Aurelio. I ragazzi erano tutti e tre in sella ad uno scooter in via Rossini in stato di ebbrezza e quando i militari dell'Arma hanno intimato loro l'alt si sono dati alla fuga. Quindi sono stati inseguiti nelle strade del centro, che i tre hanno percorso anche contromano.Inoltre, durante la fuga, hanno speronato per due volte l'auto dei carabinieri che li hanno bloccati in via Rossini e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Nell'ambito dei controlli inoltre, tra piazza Quattro giornate e piazza Medaglie d'oro, i carabinieri hanno sorpreso 4 giovani in possesso di droga in modiche quantità: i quattro sono stati segnalati alla Prefettura di Napoli e a loro sono stati sequestrati in totale 9,5 grammi di hashish e 6,5 di marijuana.