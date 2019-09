Giovedì 19 Settembre 2019, 11:31

È morto sul colpo uno dei passeggeri dell'auto che ieri si è ribaltata a Ponticelli. L'incidente mortale è avvenuto poco prima di mezzanotte su via Mario Palermo e non ha coinvolto altri veicoli. Una Fiat Punto a bordo della quale viaggiavano tre persone, incluso il 51enne napoletano alla guida, si è letteralmente capovolta, ribaltandosi sullo spartitraffico e invadendo la carreggiata opposta.Nella carambola sono rimasti feriti sia il guidatore che la 27enne napoletana che si trovava di fianco a lui mentre il passeggero sui sedili posteriori, un giovane di 37 anni, è stato sbalzato fuori dal finestrino e si è schiantato al suolo. Nonostante i soccorsi del 118, non c'è stato nulla da fare per il 37enne morto sul colpo e trasferito per l'esame autoptico al Policlinico II di Napoli.Le condizioni dei due feriti non sono a rischio di vita, il 51enne che è risultato sprovvisto di patente, è ricoverato all'Ospedale del Mare e la donna è ricoverata al Cardarelli. La causa del ribaltamento del veicolo è stata molto probabilmente la velocità e la conseguente perdita di controllo del mezzo ma sono ancora in corso gli accertamenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale che ha effettuato i rilievi sul posto.«Il dato certo è la mancanza delle cinture di sicurezza allacciate sia per i passeggeri che per il conducente - ha spiegato Antonio Muriano comandante dell'Infortunistica - assicurarsi con la cintura soprattutto per chi siede nell'abitacolo posteriore, può salvare la vita e il nostro appello è di seguire sempre questa regola».