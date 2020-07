Incidente a Marano, auto si ribalta nella strada dei negozi: tragedia sfiorata

Si è ribalta in pieno centro cittadino, a pochi metri da un istituto di credito e di numerosi esercizi commerciali. Un nuovo incidente nel cuore di Marano, al corso Europa. Due auto si sono scontrate, forse a causa dell'alta velocità,e una di queste si è poi ribaltata. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale compagnia e gli agenti della municipale per i rilievi del caso. Illeso il conducente della Fiat Panda, una delle due autovetture coinvolte nel sinistro.

Nella giornata di ieri si era verificato uno spettacolare incidente anche in via Casalanno, causato sempre da uno scontro tra due auto. Due le persone rimaste lievemente ferite. Pochi giorni fa, infine, il drammatico incidente che costò la vita al 15 enne Giuseppe Morra, morto per le conseguenze dell'impatto tra lo scooter e un palo della pubblica illuminazione. Il ragazzo non indossava il casco.

Ultimo aggiornamento: 10:18

