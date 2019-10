Carambola nel Napoletano: auto capovolta, il guidatore perde i denti

Sabato 12 Ottobre 2019, 17:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spaventoso incidente a Cercola lungo il corso Garibaldi: una Fiat Punto impatta contro basoli divelti e si ribalta, ferito il conducente. L'auto - probabilmente a velocità sostenuta - che percorreva il corso Garibaldi nel pomeriggio di ieri, viaggiava in direzione Pollena Trocchia, Sant'Anastasia quando - stando ai primi accertamenti effettuati dalla locale polizia municipale - sarebbe finita in una buca per alcuni basoli mancanti sul manto stradale, l'esatta dinamica dell'incidente è tutt'ora al vaglio della polizia locale; l'impatto ha fatto schizzare l'auto in una vorticosa carambola terminata dal lato opposto della carreggiata con il veicolo capovolto. Il conducente - P.M., 44enne di Pollena Trocchia - sarebbe riuscito a divincolarsi ed uscire dall'abitacolo riportando diverse contusioni e la perdita di alcuni denti."Spaventoso", "Un volo pazzesco", sono state solo alcune delle dichiarazioni dei testimoni che hanno assistito alla scena: in pochi istanti l'auto finita nella buca lungo il manto stradale - cui mancavano alcuni basoli e successivamente messa in sicurezza dai vigili giunti sul posto - è volata di alcuni metri. Poteva essere una tragedia: per fortuna dal lato opposto della carreggiata non giungeva nessun altro veicolo. La scena che si è presentata davanti agli occhi dei carabinieri della locale tenenza e della polizia municipale è stata spaventosa. Immediati i soccorsi sia del 118 sia dei vigili del fuoco, questi ultimi hanno infine liberato la carreggiata. L'uomo uscito quasi illeso dall'impatto è stato trasportato dai sanitari dell'ambulanza al pronto soccorso dell'Ospedale del Mare dove sono stati eseguiti diversi esami. La polizia municipale che si occupa dell'incidente ha eseguito i primi rilievi e posto in sicurezza il manto stradale danneggiato.