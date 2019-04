Mercoledì 10 Aprile 2019, 11:30

Quattro denunce per omicidio stradale. Sono i primi provvedimenti nell'inchiesta sulla carambola mortale sulla A1 nel tratto autostradale Acerra-Afragola che è costata la vita a Maria Notaro, 23 anni, studentessa universitaria di Nola, e ad Antonio Esposito, 29 anni, commerciante di Afragola, mentre sono rimasti feriti in maniera grave altre cinque persone. L'ipotesi di reato riguarda i conducenti dei primi quattro veicoli coinvolti nella prima fase del tamponamento, durante il quale sono deceduti sul colpo la povera ragazza e il commerciante di Afragola che, stando alle indagini della polizia stradale, non era al volante della Micra, l'auto sulla quale viaggiava anche Maria Notaro. Nelle prossime ore, la Procura di Napoli Nord dovrebbe nominare il perito anatomo-patologo che dovrà effettuare l'autopsia sui corpi delle due vittime.