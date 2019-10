LEGGI ANCHE

Il capolavoro di Caravaggio , gli scippatori e la rivolta del popolo contro le aggressioni ai turisti. Siamo a Pio Monte della Misericordia , qui è custodita una delle opere più importanti della storia dell'arte moderna: le «Sette Opere di Misericordia» dii (1606). Qui arrivano «110mila visitatori all'anno» - numeri della Soprintendenza - ma le rapine aisono un appuntamento fisso, decine a settimana. I crimini sono così tanti che gli stessi residenti, sabato, hanno scatenato una «», così da impedire l'ennesima rapina ai danni di un'anziana straniera con nipotini al seguito.«La situazione è allucinante», spiega il Cavalier Alessandro Pasca di Magliano, Sovrintendente di Pio Monte. Piazzetta Sforza e dintorni – come molte zone del centro di Napoli – sono al bivio tra l'essere location turistica di livello internazionale e far west in cui la legge, semplicemente, non esiste. Napoli qui è bellezza e anarchia, arti e crimini.Sabato scorso, Pio Monte, intorno alle 16. Un ragazzino, dallo scooter, tenta di sfilare la borsa a una turista che ha sottobraccio tre nipotini. Scene di vita quotidiana, purtroppo, in zona. Dopo le urla, l'operatore alla biglietteria dele un gruppo di donne si avventano sui delinquenti e gli impediscono di portare a termine lo scippo.«Non ce l'ho fatta – sospira Noemi Cognigni, attrice di 31 anni – All'ennesimo crimine, anch'io mi sono fiondata sugli scippatori. Ho preso qualche colpo, ma almeno stavolta hanno rubato solo un cellulare». Il fotografo Luciano Ferrara ha scritto alla Soprintendenza : «La situazione degli scippi è peggiorata notevolmente nelle ultime settimane. Pochi giorni fa due amici parigini sono stati scippati sotto casa. Spero che la Vostra autorità possa intercedere presso la Prefettura per far posizionare una camionetta dell'esercito in pianta stabile in piazzetta Sforza». «La microcriminalità a danno dei turisti influisce molto anche sul commercio», dice Enzo De Filippo, negoziante. La base dello scippo, insomma, è a pochi metri da Donnaregina (sede della Curia) e a due passi dal capolavoro diche, per ironia della sorte, è un omaggio più o meno ottimista all'altruismo e alla carità.Una telecamera ci sarebbe, ma non funziona. E, a giudicare dalla risposta che il Dipartimento Sicurezza ha dato alla Soprintendenza di Pio Monte, il ripristino dell'occhio elettronico a oggi non è pianificato. «È incredibile che qui, dove è ospitata una delle opere d'arte più prestigiose d'Europa come "Le Sette Opere di Misericordia" – prosegue Alessandro Pasca di Magliano – qui dove si apre l'ingresso del Duomo, si verifichino quotidianamente scene di infernale violenza contro persone che ingenuamente hanno creduto alle tante dichiarazioni di buona accoglienza che aleggiano in aulici discorsi. Abbiamo sollecitato il Comune di Napoli offrendo la disponibilità ad assumere ogni onere per l'installazione di telecamere e abbiamo sollecitato un presidio di forze dell'ordine. La risposta del Dipartimento di Sicurezza del Comune di Napoli così si conclude: «Il Dipartimento Sicurezza non risulterebbe avere competenza sulle attività di ripristino delle telecamere». Intanto i delinquenti organizzati non si fermano. Così si continua fino a quando qualcuno sentirà il dovere di non eludere i propri compiti». Il numero di turisti in arrivo qui è cresciuto del 60% dal 2017. Rieccoci dunque al bivio tra turismo di qualità e far west.Purtroppo, bisogna registrare altre oscene scritte spray sulla facciata principale del Duomo , attualmente affacciata sui cantieri di rifacimento del manto stradale. Altre scritte all'ingresso del Museo del Tesoro di San Gennaro e, sotto il portico ai piedi della cattedrale, clochard, cartoni, e letti di fortuna. Su via Duomo non mancano le discariche incivili, come davanti ai tubolari della Chiesa diTubolari, retine di contenimento anti-calcinacci anche su molti edifici di via Duomo e nella parte alta di via dei Tribunali. Qui due turisti, davanti ai Girolamini , studiano la cartina con una discarica tra i piedi.