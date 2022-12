Carburante di contrabbando sequestrato e consegnato ai vigili del fuoco e Ordine di Malta

I finanzieri di Caserta hanno consegnato al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Napoli e al raggruppamento Molise dell'Ordine di Malta , 81.000 litri di prodotto enegetico proveniente da operazioni di servizio a contrasto dei traffici illeciti di oli minerali e prodotti petroliferi in evasione d'imposta. I beni erano stati sequestrati in due distinte attività che avevano consentito di individuare sistematici meccanismi di contrabbando ed evasione di accise. Al termine delle indagini, le procure della Repubblica di Napoli e di Nola, competenti sui sequestri, hanno disposto su richiesta delle Fiamme gialle la consegna del prodotto ai vigili del fuoco partenopei e all'Ordine di Malta per l'utilizzo nell'ambito delle loro finalità istituzionali. Un'operazione rilevante, viene sottolineato, in un periodo caratterizzato dal rincaro dei prodotti energetici.