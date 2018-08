Carcassa di cane in mezzo ai rifiuti, gettato e nascosto in un telo a Napoli

Martedì 14 Agosto 2018, 20:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cadavere di un cane è stato abbandonato tra i rifiuti e avvolto in un telo, accanto ai cassonetti in via Claudio Miccoli nel quartiere Poggioreale. A scoprire il corpo senza vita dell'animale è stato un cittadino napoletano che intorno alle 19.30 si era recato a buttare l'immondizia e che è stato incuriosito dalla presenza di un gran numero di mosche che si accanivano sul telo.L'uomo si è reso conto che all'interno dell'involucro in tela c'era qualcosa di anomalo e, spostando i lembi della tela blu plastificata ha scoperto il corpo senza vita del cane di media taglia. Il cadavere, era cosparso di sangue e, in apparenza, con delle ferite ma non è chiaro se i segni possano essere riconducibili a maltrattamenti o altre pratiche che possano aver causato il decesso dell'animale, nascosto nel telo.L'episodio è stato immediatamente segnalato all'Asl veterinaria a cui è stato chiesto un intervento immediato e che potrebbe anche valutare dalle condizioni del corpo, i motivi che hanno causato la morte dell'animale. Oltre alla possibilità che l'animale possa essere stato vittima di violenza c'è anche il problema dello smaltimento delle salme degli animali domestici, al centro di segnalazioni di cittadini che hanno indicato all'ente dell'Asl come sia diffusa la pratica barbara e incivile, di gettarli nei rifiuti o addirittura di come alcuni centri veterinari non seguino pratiche 'trasparenti'.Solleciti all'Asl sono giunti anche dalla 4 municipalità di Napoli che ha puntato il dito sulla salvaguardia dell'area dal punto di vista igienico- sanitario. «Condanniamo questa crudeltà e auspichiamo che l'Asl oltre al prelievo della carcassa, faccia eseguire un'accurata disinfestazione di tutta l'area circostante - ha dichiarato il vice presidente Armando Simeone - siamo indignati per l'atto che è una vera e propria barbarie e ringraziamo i cittadini per la loro collaborazione invitandoli sempre a segnalarci tutte le azioni civili a danno della collettività, oltre che deprecabili dal punti di vista etico».