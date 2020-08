Carcere di Poggioreale, detenuto tenta suicidio: salvato dai poliziotti penitenziari

Gli agenti della polizia penitenziaria in servizio nel carcere napoletano di Poggioreale hanno salvato un detenuto 50enne che ha tentato il suicidio impiccandosi con i lacci delle scarpe alle inferriate della finestra della sua cella. Il fatto è avvenuto oggi intorno alle 13. Il detenuto ha atteso il momento in cui si trovava solo all'interno della cella e ha bloccato la porta d'ingresso della stanza, rendendo così le operazioni di salvataggio difficili per gli agenti, aiutati nell'occasione da un altro detenuto.



Per i segretari regionali campani del sindacato di polizia penitenziaria Osapp,, «come sempre il plauso va a tutte quelle donne ed uomini del Corpo di Polizia penitenziaria che ogni giorno vivono una realtà complessa e difficile come quella del mondo penitenziario, dove i tanti interventi critici mettono a dura prova tutti. Nonostante le grosse e croniche difficoltà operative, questi riescono a mantenere ordine e controllo, con alto senso del dovere e spirito di abnegazione che necessiterebbe delle dovute attenzioni e gratificazioni da parte dei nostri politici».Secondo Palmieri e Castaldo «il carcere di Poggioreale, diretto e gestito encomiabile da Carlo Berdini e dal direttore aggiunto Gaetano Diglio, meriterebbe maggiori risorse umane ed economiche affinché siano mantenuti i giusti equilibri in una realtà così difficile e complessa, visti i numeri». L'Osapp auspica infine «ulteriori interventi migliorativi da parte della politica nell'interesse di tutti».