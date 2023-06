«Con questo percorso ho avuto la possibilità di capire cosa significa la libertà, che è qualcosa che nasce dentro di noi. So di aver sbagliato, ma sto pagando e non vedo l'ora di poter riabbracciare i miei figli e i miei nipoti». Amelia Sorino, 70 anni e un fisico da mannequin, appare raggiante nel cortile antistante la sala teatro del carcere femminile di Pozzuoli, dove sta scontando una pena di 8 anni. Insieme ad altre 14 detenute la donna ha sfilato in passerella partecipando a un flashmob finale in memoria di Giulia Tramontano, la 29enne di Sant'Antimo uccisa al settimo mese di gravidanza. A lei le recluse della casa circondariale hanno voluto dedicare un pomeriggio nell'ambito della manifestazione “È moda per il sociale”, promossa da Anna Paparone della P&P Academy e componente della Consulta regionale per la condizione della donna.

APPROFONDIMENTI Casa di riposo lager a Napoli, l'orrore nei video: «Stai zitto, o ti sbatto la testa sul muro» Napoli, rapina al negozio cinese: il video dell'assalto su TikTok De Magistris in Brasile al fianco degli indios: «Non mi giro mai dall’altra parte»

«Questa è un'occasione per tirar fuori la bellezza di chi vive dietro le sbarre - dice la direttrice del carcere Maria Luisa Palma - rieducazione significa far intravedere alle persone che non hanno avuto uno stile di vita corretto, che c'è un'altra possibilità rimettendosi in gioco». Modelle per un giorno le carcerate hanno sfilato con abiti firmati dagli stilisti Luciano Fiore Couture, Nikamo e Jariel, insieme alle studentesse di moda dell'istituto Marconi di Giugliano, del Don Geremia Piscopo di Arzano, del Bernini-De Sanctis di Napoli e del Marconi di Torre Annunziata. Tutto nasce da un progetto che da settembre a maggio ha visto protagoniste le detenute che hanno seguito un corso di portamento all'interno del carcere, come spiega la Paparone: «La nostra idea è dare loro la possibilità di un riscatto. Già in passato alcune hanno trovato una collocazione nel settore della moda. Ora avranno un credito formativo spendibile nel mercato del lavoro». All'evento hanno partecipato lo showman Diego Sanchez, il cantante Marco Calone, il cabarettista Enzo Fischetti e l'assessore alla scuola e alle politiche sociali della Regione Campania Lucia Fortini, che ha sottolineato: «Mi ha colpito lo sguardo emozionato e sicuro di chi ha sfilato, ma anche quello di orgoglio di chi osservava le compagne dal pubblico».