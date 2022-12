«Carcere minorile di Nisida, incendio in una cella appiccato dai detenuti»

Fiamme in una cella del carcere di Nisida. A segnalarlo è Donato Capece, segretario del Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe), che racconta quanto avvenuto ieri nella struttura minorile: «Nel pomeriggio del 12 dicembre, due detenuti stranieri hanno appiccato il fuoco in una cella del II Reparto, mettendo a serio rischio l’incolumità del personale di polizia penitenziaria che, tempestivamente intervenuto per tentare di spegnere l’incendio e mettere in salvo gli altri detenuti, sono stati anche aggrediti, tanto da dover ricorrere alle dovute cure mediche nei presidi ospedalieri più vicini». Sul posto anche i vigili del fuoco.