Carcere di Poggioreale, non ci fu cella zero: tutti assolti i 12 agenti imputati

Non ci furono pestaggi e sevizie. O comunque non è provato che esistesse una sorta di cella zero, quella nella quale avvenivano violenze molto vicine alla tortura. È questo il verdetto della terza penale (presidente Vargas), che assolve gli agenti di polizia penitenziaria di Poggioreale (difesi, tra gli altri, dai penalisti Carlo De Stavola, Carmine Capasso, Gennaro Ciero, Elisabetta Montano, Marco Monica), al termine di un processo nel quale si ipotizzava l'esistenza di un sistema di controllo del carcere fondato sulla violenza consumata nei confronti di alcuni detenuti.

Dodici imputati assolti, dunque, che avevano rinunciato alla prescrizione, chiedendo di essere giudicati nel merito.