Napoli: processo per violenze a Poggioreale, protestano ex detenuti e familiari

Giovedì 28 Febbraio 2019, 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Familiari dei detenuti ed attivisti protagonisti di un presidio al tribunale di Napoli dove era prevista un'udienza del processo «Cella zero» sulle presunte violenze avvenute e danno di reclusi nel carcere di Poggioreale. I promotori, dell'associazione «Parenti e amici dei detenuti a Poggioreale, Pozzuoli e Secondigliano» e « Ex detenuti organizzati napoletani», hanno aperto degli striscioni di protesta in piazza Cenni, lo slargo antistante il Palazzo di Giustizia visibile anche dalle celle del carcere di Poggioreale.«Siamo qui - ha spiegato uno degli organizzatori del sit-in - per ricordare ai detenuti che non sono soli e che quello che succede nel carcere, grazie alla forza di molti che si sono uniti e hanno deciso di non abbassare la testa, è venuto fuori». Tra i manifestanti anche i parenti di Claudio Volpe, il detenuto morto lo scorso gennaio a Poggioreale a causa, denunciano, di mancanza di cure adeguate. «In carcere - hanno spiegato gli organizzatori - si muore per malasanità e assenza di cure. Per non parlare dei suicidi: solo l'anno scorso 67 detenuti si sono tolti la vita. Poggioreale è sinonimo di sovraffollamento dove è di norma l' abuso di psicofarmaci e le violenze da parte dei secondini puntualmente taciuti. Vogliamo dire basta a tutto questo. Uniamo la voce dei detenuti con quella di chi è fuori per portare conoscenza di tutti ciò che accade tra le mura di Poggioreale».