Potenza, due detenute napoletane tentano di strangolare ​la poliziotta con un laccio da scarpe: condannate

IIl tribunale collegiale di Potenza ha condannato due donne a 13 anni di reclusione per il tentato omicidio, mentre erano detenute, di una assistente capo della Polizia penitenziaria nel carcere di Potenza: lo fa sapere Savino Murro, avvocato della parte offesa.



Le due donne (nate entrambe a Napoli, nel 1985 una e nel 1988 l'altra) «nella Sezione femminile della casa circondariale di Potenza - ricostruisce il legale in un comunicato stampa - il 21 dicembre 2015 tentarono di strangolare con un lungo laccio di scarpe l'assistente capo che, quasi allo stremo delle forze, riuscì a chiedere aiuto». L'avvocato Murro, componente nella giunta dell'Unione delle camere penali italiane, il quale, si ritiene soddisfatto «per l'ottimo risultato ottenuto», dice. Le due donne sono state condannate anche al risarcimento danni - con una provvisionale di 10.000 euro per ogni imputata - e al pagamento delle spese legali.



«La mia assistita - aggiunge - ha rischiato la vita mentre svolgeva, con passione e dedizione, il suo lavoro senza mai sottrarsi ai suoi impegni anche quando operava in sottorganico. Certamente tali gravissimi episodi sono indicativi di una profonda sofferenza nel mondo carcerario e di una tragica carenza di organico nelle strutture, sovraffollate ormai da anni. Urgerebbe una riforma carceraria che noi - come Ucpi - da tempo chiediamo».

