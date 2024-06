In Italia dall’inizio dell’anno 39 detenuti si sono suicidati in carcere. Un dato che dimostra quanto urgente e immediata sia la necessità di risolvere le emergenze legate alle minime, dignitose condizioni di vita per i reclusi e, soprattutto, al sovraffollamento.

E a Poggioreale, la struttura penitenziaria più affollata d’Italia e d’Europa, l’avvocatura si è data appuntamento ieri per una “maratona oratoria” organizzata dalla Camera Penale di Napoli.

Le istanze

L’obiettivo resta quello di rappresentare alla società civile la condizione dei detenuti, il degrado della realtà carceraria nella quale si vedono costretti a svolgere la propria attività lavorativa anche gli agenti di polizia penitenziaria e gli altri operatori, le inefficienze del sistema, le mancate riforme, ma anche una certa indifferenza della politica.

Il numero ufficiale dei suicidi nelle carceri - fa sapere ancora la Camera Penale partenopea - è salito a 39 dall’inizio dell’anno, a cui si aggiungono le morti non classificabili come suicidi, e i decessi per insufficiente o mancata assistenza sanitaria dei detenuti: “Numeri - si legge in una nota dei penalisti - che impongono di agire per arginare il fenomeno, e far sì che la pena, oltre che certa, sia scontata in maniera legale”.

Gli interventi

«Nessuno può rimanere indifferente a questo tema così importante - ha detto il presidente della Camera Penale, Marco Campora - e per questo partecipare a queste manifestazioni è un obbligo per tutti coloro che vogliono contribuire al miglioramento delle condizioni carcerarie».

«Abbiamo organizzato questa giornata - prosegue - per rappresentare alla società civile lo stato inumano in cui vivono oggi i detenuti in Italia, e quello di degrado delle carceri. Trentanove suicidi dall’inizio dell’anno sono un dato inaccettabile». Per Campora «bisogna intervenire con provvedimenti seri e concreti e con misure di clemenza come l’amnistia e l’indulto, gli unici realmente idonei a evitare il sovraffollamento carcerario».

Alle parole del presidente della Camera Penale fanno eco quelle di Attilio Belloni, consigliere dell’Ordine degli avvocati di Napoli: «Stiamo assistendo a una vera e propria strage nelle carceri. Lo dicono i numeri che indicano i 39 suicidi in cella, cinque dei quali sono avvenuti proprio qui. Questa è un’emergenza nazionale di cui la politica deve occuparsi. Non solo l’avvocatura deve mobilitarsi, ma anche la magistratura e le istituzioni». Belloni spiega come il tasso di sovraffollamento degli istituti di pena sia arrivato al 128 per cento, il che significa che nelle carceri ci sono 13mila detenuti in più rispetto alle capienze ordinarie.

Intervengono anche il garante regionale dei detenuti, Samuele Ciambriello, e quello di Napoli, don Tonino Palmese. «Sono necessarie l’approvazione urgente di misure deflattive del sovraffollamento, l’accesso a misure alternative per i detenuti, il riordino del circuito della media sicurezza e l’importanza dell’affettività in carcere, aumentando telefonate e videochiamate. E poi chiediamo più figure sociali di ascolto. Voglio ricordare gli 83 morti in Italia, di cui 39 per suicidio, e i quattro agenti che si sono tolti la vita dall’inizio dell’anno. In Campania, dal 2024, abbiamo avuto cinque suicidi e altre cinque morti per altre cause, alcune ancora da accertare». Il garante campano ha ricordato come ci sono 7573 reclusi su 5645 posti, e la regione è seconda per sovraffollamento, la prima è la Lombardia con 8944 reclusi su 5827 posti disponibili. «Il sovraffollamento - conclude - si vince anche con misure alternative al carcere, per coloro che per esempio, devono scontare una pena residua di due anni, che qui sono 2706, e facendo uscire subito i 503 detenuti che devono scontare appena 6 mesi di carcere». Per Palmese «se quello come il carcere diventa il luogo nel quale ci si toglie la vita, allora vuol dire che la società, e tutti noi, abbiamo fallito».