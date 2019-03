Carceri sovraffollate e spazzacorrotti: penalisti in trincea, al via l'astensione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 20 Marzo 2019, 11:00

Tre giorni di sciopero, a partire da questa mattina, per sollevare l'attenzione sull'emergenza delle carceri, specie qui nel nostro distretto.È il primo sciopero varato dalla camera penale di Napoli, sotto la guida del presidente Ermanno Carnevale, per sollevare l'attenzione sulle condizioni di vita all'interno delle celle delle case circondariali nostrane, all'indomani della cosiddetta spazzacorrotti.Dito puntato, da parte dei penalisti, contro la visione «carcerocentrica» del Governo, in relazione alla mancata attuazione della legge delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario, la cosiddetta «spazza-ladri», «nella parte volta a facilitare l'accesso alle misure alternative alla detenzione ed alla eliminazione di automatismi preclusivi».