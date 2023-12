In una affollata sala Moriello, nel padiglione monumentale dell'ospedale Cardarelli, la direzione strategica ha chiamato a raccolta ieri una folta rappresentanza dei "cardarelliani", sia per il brindisi e i saluti di Natale e fine anno ma soprattutto per l'assegnazione dei riconoscimenti voluti dal direttore generale Antonio D'Amore, affiancato dal vertice sanitario Gaetano D'Onofrio e dalla direttrice amministrativa Marcella Abbate. Quattordici le targhe assegnate a dottori, infermieri, oss e autisti. Un'occasione anche per un saluto speciale a un pensionato illustre, come Felicetto Ferraro, che dal 1 dicembre scorso ha lasciato la storica guida dell'Ematologia. Premi e non solo. In primo piano i programmi futuri: come i lavori da mettere in cantiere con 50 milioni di fondi già disponibili per rifare tutte le facciate dei padiglioni e per creare nuovi collegamenti funzionali tra le 13 palazzine dell'ospedale. E poi l'ambizioso progetto di recupero di preziose tele storiche presenti negli uffici del padiglione monumentale. Un lavoro certosino che impegnerà per circa due anni i restauratori inviati dal Vaticani. Opere finanziate con 40 mila euro attinti alla sponsorizzazione di privati, Salvatore di Domenico di Csa Spa e Amedeo Manzo della Bcc di Napoli.

«L'ospedale Cardarelli è ricco di persone e professionisti che con abnegazione e senso del dovere lavorano ogni giorno per il bene dei pazienti e diventando protagonisti di episodi meritevoli - ha sottolineato il manager - questo sarà un appuntamento fisso ogni anno per valorizzare alcune delle persone indicate da pazienti e colleghi come un esempio positivo». Il 2024 sarà un anno faticoso, ha sottolineato il manager, in un contesto di crisi per congiunture sfavorevoli che non sono terminate con la pandemia. Ma per la prima volta dopo anni al concorso per medici del pronto soccorso si sono presentati in 13 e saranno tutti presto assunti. Il Cardarelli è un ospedale in crescita, lo testimoniano i dati messi in fila dalla direzione sanitaria: aumentano le unità di alta specializzazione e di riferimento regionale, dai parametri di attività della senologia alla riduzione, sotto la media nazionale, dei giorni di degenza. Lo stesso vale per gli interventi per fratture di femore e la quota dei parti cesarei nonostante l'alta complessità affrontata dalla ginecologia guidata da Claudio Santangelo.

I premiati dunque: sono Maria Salzano, infermiera in Ematologia, unità che sta per essere accreditata per le infusioni Car-t, la sua collega Rita Rusciano, della diagnostica senologica, Anna Maria Di Micco, infermiera di oncologia, gli infermieri e oss del Pronto soccorso Obi (ha ritirato Claudia Molino). E ancora: Barbara Amoroso, Loredana Limatola e Sara Ciotola, infermiere a Neurologia-Stroke Unit, il team per la gestione della Miastenia gravis, il personale del blocco operatorio per le ottime performance raggiunte nel 2023. E poi Vincenzo Faraone, infermiere coordinatore del Picc Team, primo infermiere Presidente di una società scientifica, Maria Neola, infermiera coordinatrice della Pneumologia, Giuseppina Di Costanzo, infermiera coordinatrice della Chirurgia Vascolare, Rosalia Capasso, infermiera coordinatrice in Nefrologia e dialisi, Michele Panico infermiere a Neuroradiologia, Raffaele Di Gennaro, infermiere coordinatore in Gastroenterologia, Antonio Raggi, autista del trasporto interno. «Un modo innovativo per valorizzare le professioni sanitarie di un grande ospedale come il Cardarelli - commenta Franco Ascolese, presidente dell'Ordine delle 18 professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e prevenzione - anche se ci duole notare che i colleghi delle professioni tecniche, impegnati in pronto soccorso, radiologia, nei laboratori, nell'emodinamica, sono stati dimenticati».