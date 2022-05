Ospedale Cardarelli, affollamento pronto soccorso: 180 ingressi in poche ore

Sono 180 stamattina i pazienti entrati nel reparto di pronto soccorso dell'Ospedale Cardarelli di Napoli. Prosegue quindi il fortissimo affollamento che in questi giorni sta provocando anche la protesta ufficiale dei medici: ieri in 25 su 43 hanno presentato un preavviso di dimissioni per richiamare l'attenzione sulle condizioni di lavoro e sulla difficoltà nell'assistere tempestivamente i pazienti, spesso costretti a rimanere a lungo sulle barelle in attesa di essere presi in carico.

APPROFONDIMENTI LA SANITÀ Ospedale Cardarelli, Triassi: «Di fronte al caos subito il... LA POLITICA Dimissioni al Ps del Cardarelli, Castiello: «De Luca... LA SANITÀ Cardarelli, dimissioni in massa dei medici del pronto soccorso:...

Nelle ultime 24 ore, spiegano dal Cardarelli, sono stati oltre 200 gli accessi al pronto soccorso, pazienti di cui il 40% circa viene poi ricoverato in un reparto dell'ospedale. C'è anche la forte occupazione del reparto vicino di osservazione, programmato per 32 pazienti e che ora ha una occupazione di circa 100 malati.

Una delle forti difficoltà del pronto soccorso, oltre allo spazio invaso dalle barelle per l'alto numero di accessi, è anche la quantità di medici a disposizione: sono otto nella mattina, sette nel pomeriggio, e sei di notte, con ogni turno rafforzato dalla presenza di tre specializzandi. Oltre ai 43 medici il pronto soccorso ha in totale 160 infermieri e 60 operatori sociosanitari.