Domenica 16 Giugno 2019, 13:35

Lunghe e tormentate notti d'inizio estate al pronto soccorso del Cardarelli. A metterlo in crisi è da un lato la riduzione del personale, che ruota per il periodo delle ferie, dall'altro l'imbuto che si crea quando i malati devono passare dal triage e pronto soccorso al reparto di Osservazione breve intensiva (Obi) e da qui alla Medicina di urgenza e ai reparti specialistici. Percorso che di sera si blocca con il risultato che alcuni pazienti rimangono impropriamente in Osservazione dove c'è un solo medico di turno. Al Cardarelli il muro dei trasferimenti dopo le 20 è diventato invalicabile per decisione del bed manager mandando in tilt tutto il sistema. Come nella notte tra venerdì e sabato, quando è nata una mezza rivolta dei camici bianchi che hanno chiamato la polizia e allertato il primario Fiorella Paladino che, giunta in ospedale, si è trattenuta tutta la notte.IL PRIMARIOIeri mattina proprio il primario ha stilato una relazione sull'accaduto trasmessa ai vertici dell'ospedale, al bed manager e ai sindacati. Si parte dall'insufficiente dotazione (5 unità mediche al pronto soccorso di cui 1 per l'Obi) considerata non sostenibile per quantità e qualità dei pazienti che accedono al Cardarelli. Assetto considerato sostenibile esclusivamente con un numero di pazienti in Obi non superiore alle 25 unità, l'altra sera alle 20 erano presenti 39 pazienti, più altri 3 già ricoverati in attesa di trasferimento mentre i posti liberi nei vari padiglioni dell'ospedale erano 8. Contemporaneamente in Medicina di urgenza c'erano ben 52 pazienti). Ciononostante è scattato lo stop ai trasferimenti.