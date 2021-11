Cardarelli ai raggi X, perché il pronto soccorso è così affollato

I medici e infermieri chiedono ai vertici del Cardarelli una soluzione contro il sovraffollamento del pronto soccorso. «È un fallimento», scrivono in un documento sindacale per denunciare le difficoltà nel garantire le migliori cure a ogni paziente, ma anche ad assicurare la riservatezza e la dignità in corsia. Difficile rispettare persino il distanziamento anti-Covid, avvertono. Poi denunciano la fuga del personale e le carenze sempre più...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati