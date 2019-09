Venerdì 6 Settembre 2019, 15:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carenza di personale. Medici chiamati a coprire i turni da altri reparti con conseguente rallentamento delle procedure di dimissioni. Sovraffollamento dei pazienti ricoverati nell’unità di osservazione breve intensiva, in attesa che si liberi un posto letto per il ricovero. L’estate delicata del pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli ha le sembianze di una cane che si morde la coda. E l’emorragia di medici che abbandonano il campo verso specializzazioni meno stressanti e più appetibili non si arresta.«Dovremmo essere al di sopra delle 50 unità mentre oggi siamo intorno ai 33-34 medici ,e purtroppo le prospettive non sono buone perché altri colleghi stanno per andare via – denuncia Claudio Visone, delegato per la Cgil medici Cardarelli, anche lui in attività al pronto soccorso - Un medico che lavora in emergenza, come è successo a noi nei mesi scorsi, non può avere in osservazione breve 100 pazienti, perché questo significa che il personale, oltre la pressione numerica di persone che afferiscono al pronto soccorso, non riesce a trasferire nei reparti gli ammalati che devono andare a ricovero».Un limbo che influisce negativamente sulle condizioni di lavoro e costringe i pazienti a essere trattenuti in osservazione per giorni in attesa del ricovero. «A volte è capitato che qualcuno rimanesse da noi anche 5, 6, fino a 7 giorni, prima di essere trasferito in un reparto», evidenzia Visone.Crticità che presto saranno sul tavolo della nuova direzione sanitaria dell’ospedale, designata prima delle vacanze estive, che a pochi giorni dall’insediamento ha dovuto già fare i conti con l mancata erogazione ai medici degli emolumenti previsti per gli straordinari e sospesi dal mese di aprile. La necessità di lavorare oltre orario era nata prorpio in virtù della difficoltà di copertura di turni per carenza di personale. La nuova governance, guidata da Giuseppe Longo, è tempestivamente intervenuta nella questione con un provvedimento che assicura di regolarizzare le procedure di pagamento al più presto.«Con la precendente amministrazione avevamo avuto dei riscontri positivi dell’efficientamento del lavoro e la scorsa estate eravamo riusciti a evitare catastrofi – spiega il delegato Cgil - Adesso ci aspettiamo che il lavoro che avevamo iniziato possa essere implementato con la nuova direzione, con la quale contiamo di avere un confronto nei prossimi giorni».Il medico del pronto soccorso sostiene infatti che per trattenere i medici che vogliono andare via si dovrebbe dar loro degli incentivi. Un esempio? Proporre loro dei turni anche in altri reparti, così da stemperare la tensione della vita professionale in pronto soccorso.«Questo ospedale che svolge una funzione importante per la città e per la regione è assolutamente sotto pressione. Qui afferiscono un po’ tutte le emergenze anche difficilmente gestibili in altri strutture, perché la rete territorile non è ancora decollata bene – conclude Visone . Per il sindacalista «anche le aggressioni contro il personale medico che si registrano quotidianamente «si scontrano purtroppo con il fatto che i servizi di emergenza sono in affanno e vengono utilizzati in modo improprio, quando invece in alcuni casi si potrebbe tranquillamente ricorrere alle cure di medici di base o guardie mediche».«L’emergenza è un settore molto importante su cui si gioca la vita delle persone – è l’appello conclusivo- Avere un dipartimento di emergenza e un pronto soccorso in grado di rispondere alle domande è assolutamente prioritario».