Cardarelli, operatori in agitazione ma barelle vuote nel pronto soccorso

Ci sono, ma vuote quasi tutte. Le barelle al Cardarelli, senza più ammalati ammassati nel pronto soccorso. Nel giorno in cui un gruppo di operatori sanitari protesta, non c'è l'assedio di lettighe nell'ospedale più grande del Mezzogiorno. Sembra superata (ma fino a quando e alla fine come?) l'emergenza posti letto, che ha spinto i medici a lanciare un Sos e il ministro della Salute Roberto Speranza a intervenire, annunciando investimenti mirati anche per affrontare le carenze in organico; mentre il presidente della giunta della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha sottolineato gli interventi già messi in campo ma le difficoltà persino ad assumere professionisti, indicando i bandi di concorso rimasti senza candidati. Decisivi, probabilmente, gli spostamenti disposti «dal pronto soccorso ai vari reparti, sia di concerto con la rete dell’emergenza territoriale 118 per favorire il trasferimento di pazienti verso altre strutture del territorio», secondo il piano indicato nei giorni scorsi dal manager Giuseppe Longo, che nel contempo ha ringraziato i dipendenti per l'«enorme lavoro».

«Ma non si può far finta che nulla sia accaduto: chi ha avuto responsabilità nella gravissima difficoltà nell'assistenza è chiamato a fare un mea culpa e a trarre le conseguenze», interviene Salvatore Siesto, rappresentante della rsu, che invita pure il governatore a visitare di nuovo il presidio di riferimento per i napoletani e i campani; uno dei pochi attivo giorno e notte, per qualsiasi problema di salute. E i suoi colleghi del comparto alzano i cartelli, davanti all'ingresso della struttura, per ribadire che «lo stato di agitazione prosegue». Nel segnalare il «malessere organizzativo» non solo nel pronto soccorso ma anche nell'osservazione breve intensiva (con oltre 70 degenti, comunque, questa mattina), la rsu chiede un «incontro urgentissimo con gli orgeni di indirizzo». Si legge nel documento appena presentato ai vertici: «Finalizzato alla risoluzione delle problematiche denunciate dal personale».