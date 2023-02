Ospedale Cardarelli di Napoli, centro di riferimento per la diagnosi e la terapia di oltre 400 malattie rare

Sono migliaia i pazienti campani e di altre regioni del Mezzogiorno che, per la diagnosi e la terapia delle malattie rare, hanno come proprio centro di riferimento l’ospedale Cardarelli.

L’Azienda ospedaliera napoletana, infatti, con dodici suoi diversi reparti è registrata presso il Ministero della Salute per la diagnosi e la terapia di 492 diverse patologie rare. Nell’ambito della gestione di queste particolari malattie, un ruolo di primo piano è giocato dall’Unità di Genetica Medica e di Laboratorio che ha una capacità di diagnosticare e tipizzare oltre 300 patologie genetiche, indirizzando i pazienti verso la terapia ed il centro più corretto.

Molti dei pazienti affetti da patologie rare scelgono il Cardarelli come proprio centro di riferimento per le caratteristiche di questa struttura che permettono di coniugare l’alta specializzazione in ambito medico-clinico con la capacità di rispondere all’emergenza.

Sul sito del Ministero della Salute https://www.malattierare.gov.it è possibile consultare tutte le patologie rare che sono trattate presso il Cardarelli. Le Unità Operative dell’ospedale napoletano che sono un riferimento per le patologie rare sono:

U.O.C. Ematologia; U.O.C. Medicina di urgenza; U.O.C. Genetica Medica e di Laboratorio; U.O.C. Medicina Interna ad Indirizzo Reumatologico ed Immunologico; U.O.C. Nefrologia ed Emodialisi; U.O.C. Neurofisiopatologia; U.O.C. Pneumologia; U.O.C. Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria; U.O.C. Servizio Pneumologia Interventistica; U.O.S.D. Dermatologia; U.O.S.D. Malattie Rare del Globulo Rosso; U.O.S.D. Servizio di Endocrinologia.