Cardarelli, raid anche in chirurgia plastica: paziente colpisce dottoressa

Venerdì 1 Giugno 2018, 08:45 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 09:10

Aggressioni in corsia, è quasi un’epidemia: ieri un nuovo caso di violenza. Ancora al Cardarelli. Questa volta nelle retrovie, in uno dei reparti di degenza, lontano dalle trincee del pronto soccorso. Nell’unità operativa di Chirurgia plastica e centro ustioni sono circa le 10 di mattina. Di turno c’è la dottoressa Sandra Ruitz. È alla scrivania, sta controllando e aggiornando le cartelle cliniche elettroniche. Dal centro trapianti di fegato dell’ospedale giunge un paziente, già trapiantato, G. G., residente alla Sanità.«Aveva una piccola neoformazione sul naso - spiega la dottoressa - lesioni molto frequenti in questi pazienti che sono costretti ad assumere farmaci immunosoppressori per evitare il rigetto. Dopo averlo visitato e rassicurato sulla possibilità di effettuare l’intervento in anestesia locale gli ho chiesto di recarsi in cardiologia con la prescrizione per eseguire un elettrocardiogramma. Un esame che mi serviva per corredare la prenotazione ed escludere situazioni cliniche ostative all’intervento».