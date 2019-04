Napoli: Cardarelli sold out per la prevenzione gratuita per le donne

Mercoledì 17 Aprile 2019, 14:00

Il Cardarelli di Napoli, ospedale del network Bollini Rosa, aderisce alla campagna di sensibilizzazione 'Ospedali a porte aperte Open Week' in occasione della quarta Giornata nazionale della Salute della donna del 22 aprile. Grazie all'adesione della struttura sanitaria dall'11 al 18 aprile è possibile effettuare visite gratuite di ginecologiche, ecografie strutturali, cardiotocografie, colposcopie, isteroscopie, visite ed ecografie senologiche, visite cardiologiche e anche seguire seminari contro la violenza sulla donna e la refertazione psicologica per le vittime di violenza di genere. «C'è stata un'adesione straordinaria con centinaia di richieste che hanno superato la disponibilità - dice il direttore dell'Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia, Claudio Santangelo - sono rimasti aperti ininterrottamente più ambulatori. L'ospedale è impegnato in una campagna di sensibilizzazione a 360 gradi sui problemi della salute femminile e ha un bollino sulla cura della sclerosi multipla e gravidanza».