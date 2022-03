Cardarelli, stop ai ricoveri in pronto soccorso: 120 pazienti da smaltire casi covid nelle corsie della medicina di urgenza

Cardarelli: grande caos in pronto soccorso e ancora una volta scatta lo stop all’accesso di malati a media e bassa urgenza con un lasciapassare riservato solo ai codici rossi per patologie indifferibili. Alle 18 di oggi il bed manager dell’ospedale, dopo aver contato oltre 120 malati stipati nella grande sala del triage del pronto soccorso, ha pertanto alzato di nuovo bandiera bianca sospendendo gli accessi di pazienti dal 118 se non in immediato pericolo di vita.

APPROFONDIMENTI IL MURALE Napoli, Jorit dipinge Dostevskij ​sulle pareti dell'Augusto... LA VIOLENZA Rapinato e ferito a una gamba: diciottenne napoletano in ospedale CRONACA Napoli Est, si corre per recuperare la "Città dei... LA DROGA Napoli, spacciatore bloccato dopo una segnalazione sull'app YouPol

Una soluzione estrema, pericolosa per l’utenza di tutta la città, visto l’analogo affollamento che si registra in queste ore all’ospedale del Mare, unico altro Dea di II livello a Napoli completo per tutte le discipline. Un rimedio ormai adottato una mezza dozzina di volte dallo scorso novembre per fronteggiare lo straordinario afflusso di malati nella prima linea dell’ospedale e la completa saturazione della capacità ricettiva dell’area del pronto soccorso e dell’accettazione.

Lo stop ai ricoveri riguarda anche l’unità di Medicina di urgenza per effetto dei diversi casi di positività al tampone antigienico rapido per Sars-Cov-2 a carico di pazienti già degenti di quella unità operativa. Ad essere completamente piena è anche l’unità filtro Covid dell’ospedale vede occupati tutti i posti ordinari e di rianimazione tanto da impegnare anche le sale operatorie. Si tratta di pazienti affetti quasi sempre da patologie ordinarie gravi, come emorragie, ictus, infarti, infezioni urinarie, politraumi, le cui condizioni di salute sono ulteriormente complicate dalla positività al Covid e pertanto non trasferibili facilmente in un Covid center sebbene esista una ricettività per le discipline specialistiche al San Giovanni Bosco, e per quelle esclusivamente infettivologiche al Loreto mare e al Cotugno.

L’eccezionale affollamento del pronto soccorso del Cardarelli è del resto di per sé stesso causa dell’aumento dei contagi tra i pazienti in attesa di ricovero. Positività che talvolta si manifesta a distanza di alcuni giorni dal ricovero. A complicare enormemente il flusso di malati e l’attività dell’ospedale collinare è non solo il rimaneggiamento della rete dell’emergenza e urgenza della città, con i centri di pronto soccorso della Asl Napoli 1 dimezzati, ma anche il continuo trasferimento, al Cardarelli, di pazienti a bassa urgenza dirottati in pronto soccorso dal Pascale, dai policlinici, dal Monaldi e da altri presidi della città anche per patologie minori nonostante le direttive della Regione che prevede che i pazienti oncologici e quelli a carico di varie unità specialistiche rispettivamente dei Pascale e dei Policlinici debbano afferire, anche per complicazioni urgenti, ai rispettivi ospedali presso cui sono in carico. Una disposizione che prevederebbe pertanto l’organizzazione in questo ospedali privi di pronto soccorso di una sorta di accettazione centralizzata in urgenza in cui gestire questi pazienti che presentino complicazioni legate alla loro patologia cronica con un’idoneo turno dei laboratori, dei servizi di radiologia e diagnostica per immagini e n team formato da medico internista, chirurgo, anestesista e infermiere.

Nulla di tutto questo nella routine giornaliera: “Si trasferisce il paziente M. P presso il Ps del Cardarelli - si legge su una ricetta compilata a mano presso una delle unità operative del Pascale - in quanto dopo posizionamento di Picc medicato (un accesso venoso centrale ad inserzione periferica), il paziente ha accusato una ipotensione (pressione molto bassa) e pertanto viene inviato per la valutazione del caso appunto al Pronto soccorso del Cardarelli. Tra i tanti casi dirottati dal Policlinico sempre al Cardarelli spicca quello di un malato affetto da sclerosi multipla secondaria ad altro trattamento farmacologico ricoverato nella Neurologia dell’azienda ospedaliero universitaria dopo la comparsa di febbre e caduta della ossigenazione del sangue. “Si espone pertanto il trasferimento - si legge in una nota sempre compilata a mano - presso idonea struttura ospedaliera”. Trasporto avvenuto dai familiari con propri mezzi appunto al pronto soccorso al Cardarelli nella tarda mattinata di ieri.