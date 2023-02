Folla al pronto soccorso a Napoli, stop ai ricoveri al Cardarelli

Oltre cento persone sono arrivate al pronto soccorso del Cardarelli di Napoli questa mattina e questo ha portato al blocco di altri ricoveri.

«Sarebbe il caso - spiegano dalla Cgil Fp di Napoli - di smettere di negare l'evidenza e di mettere invece in campo iniziative per affrontare questa gravissima criticità attraverso il confronto e il concorso di chi conosce i problemi e può dare un contributo costruttivo. Questa organizzazione sindacale per tempo ha denunciato quanto purtroppo si sta verificando in un silenzio assordante e avendo come riscontro una totale negazione dei fatti che di conseguenza ci rendeva, agli occhi dei decisori aziendali e regionali, come minimo dei mistificatori. 'Potete ingannare qualcuno per tutto il tempo o tutti per qualche tempo. Ma non potete ingannare tutti per tutto il tempo'. Crediamo e speriamo che l'ora della propaganda sia finita e che inizi finalmente l'ora della responsabilità, della serietà e del confronto costruttivo per migliorare le condizioni assistenziali e lavorative. Fate presto».