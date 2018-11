Cardellini protetti scoperti e liberati a Napoli: «Ma ora aprite il Parco Falcone Borsellino»

Lunedì 5 Novembre 2018, 15:39

Si è conclusa ieri l'operazione delle guardie zoofile di 'Agroambiente' che hanno stanato il commercio illegale di cardellini all'interno di un consorzio agroalimentare di Scafati. Il blitz è avvenuto nel fine settimana ed è partito da un'azione di monitoraggio del territorio di Napoli e provincia per individuare i principali esercizi dediti al mercato nero di fauna protetta, come appunto i cardellini.Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati 53 esemplari per un fatturato che si aggira intorno ai 2.500 euro ed è stato denunciato un 60enne campano, gestore del consorzio che illegalmente vendeva gli uccelli di fauna selvatica protetta. La seconda fase dell'operazione è stata la liberazione dei cardellini che le guardie zoofile hanno effettuato all'interno del parco pubblico "Falcone Borsellino" di Pianura.In realtà, il rilascio della fauna protetta nel parco non è stato solo un atto reso possibile dalla compatibilità del polmone verde con la specie da liberare ma 'Agroambiente' ha voluto lanciare un segnale preciso per chiedere la riapertura del parco. «Si tratta di una grande area verde in grado di ospitare fauna selvatica e specie protette ma interdetta all'utenza da 10 anni - hanno spiegato le guardie zoofile - vorremmo lanciare alle istituzioni un segnale concreto per rinnovare la necessità del recupero del parco e lo abbiamo fatto con la liberazione dei Cardellini».Il recupero funzionale del parco in via Duca D'Aosta è stato più volte chiesto dagli abitanti di Pianura al punto che numerose realtà associative si sono riunite creando il "Comitato Parco Falcone e Borsellino" nato nel marzo del 2017 per ottenere il restauro della pavimentazione, dei giochi e degli impianti dell'area abbandonata da anni.