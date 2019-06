Napoli, il cardinale Sepe celebra messa alla Whirlpool: «Non si può cancellare il lavoro»

Domenica 9 Giugno 2019, 13:20 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2019 13:25

Con striscioni, cori e applausi, i dipendenti della Whirpool di via Argine accolgono il cardinale di Napoli Crescenzio Sepe. Una messa all’interno dei locali della fabbrica, è stata celebrata questa mattina per gli oltre 400 dipendenti dello stabilimento, al centro delle polemiche di queste ultime settimane. Un momento di preghiera e di conforto importante per i dipendenti che continuano ancora a sperare per il futuro. Dall'altare allestito in uno dei capannoni dello stabilimento, l'arcivescovo ha ribadito che il lavoro è vita per l'uomo e va salvaguardato ad ogni costo.«Questi sono principi sacrosanti della vita dell'uomo e vanno rispettati», commenta il cardinale. «C'è bisogno di responsabilità. Non si può cancellare con una “X” il lavoro per oltre 400 persone. Così facendo si mettono tante famiglie in strada e si condannano a non vivere. Le imprese devono rispettare il diritto al lavoro che è parte fondamentale per vivere dignitosamente».Alla celebrazione eucaristica ha preso parte anche il vicario episcopale Don Tonino Palmese, da sempre al fianco dei lavoratori ed ai quali ha ribadito vicinanza e solidarietà.