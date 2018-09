CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 23 Settembre 2018, 22:54 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2018 22:56

Nuovo problema di salute per il cardinale Crescenzio Sepe, in questi giorni alla guida di un pellegrinaggio a Lourdes al quale hanno partecipato circa duecento fedeli. Un appuntamento atteso e programmato da settimane che ha coinvolto anche numerosi sacerdoti della diocesi. Dopo il calo di pressione dovuto probabilmente al gran caldo in cattedrale e ai postumi di un raffreddore nel giorno del miracolo di San Gennaro, al termine della celebrazione in Duomo, l’arcivescovo ha avuto un altro problema di salute anche ieri mattina, poco dopo mezzogiorno, mentre si trovava a pochi passi dalla statua della Madonna.