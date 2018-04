La camorra apre il fuoco: 44enne agli arresti domiciliari ferito in un agguato nel Napoletano

Domenica 29 Aprile 2018, 20:02 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2018 20:08

Un 44 enne sottoposto agli arresti domiciliari, Giuseppe Fuiano, è stato ferito con un colpo di arma da fuoco a Cardito: colpito ai reni, non è in pericolo di vita. Sul posto, in via Pietro Donadio, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. Il colpo di pistola - stando a una prima ricostruzione - è stato probabilmente sparato attraverso la porta di casa.Trasportato all'ospedale Cardarelli di Napoli, è in attesa in di essere sottoposto a intervento chirurgico. Indagano i carabinieri di Cardito e della compagnia di Casoria.