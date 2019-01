Bimbo massacrato di botte, la dura vita di Vale e gli uomini sbagliati: «Ora vuole giustizia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 30 Gennaio 2019, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSA LUBRENSE - Chi la conosce parla di una «donna quadrata». Lavoro regolare, stipendio fisso sebbene non particolarmente ricco, mai un ritardo nel pagamento delle bollette o dell'affitto. E poi quei tre figli partoriti quando era poco più di una ragazzina ma seguiti sempre con attenzione, nonostante il dolore scatenato dalla prematura morte del primo e l'assenza del loro papà. Eccola, Valentina Casa: un esempio di dedizione al lavoro e alla famiglia, almeno secondo quanti l'hanno vista crescere in quel dedalo di vicoli che è il centro di Massa Lubrense. La storia della 30enne è quella di tante ragazze che decidono di abbandonare gli studi per cominciare a lavorare: un'esigenza dettata dal desiderio di indipendenza, ma anche dalla necessità di contribuire al menage di una famiglia che non naviga nell'oro.