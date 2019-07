Ucciso a bastonate a sei anni nel Napoletano, processo alla coppia diabolica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 30 Luglio 2019, 08:30

Saranno i giudici della terza assise, a partire dal prossimo 30 settembre, ad occuparsi dell'omicidio del piccolo Giuseppe Dorice, massacrato dal convivente della madre. È stata la Procura di Napoli nord a ottenere il giudizio immediato a carico di Tony Badre Essobty e di Valentina Casa, ritenuti responsabili di due vicende gravissime: il tunisino risponde del delitto del bambino di soli sei anni, ma anche del ferimento - sempre a colpi di calci e pugni - della sorellina Noemi; Valentina Casa invece è imputata dinanzi alla Corte di assise per non aver impedito le violenze del compagno contro i figli, per aver assistito in modo inerme al regime di violenza imposto ai due bambini.