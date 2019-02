Bimbo ucciso a botte, sul tavolo della Procura le mille verità di Tony

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 3 Febbraio 2019, 14:00

Giornata di riflessione per gli inquirenti impegnati nelle indagini sulla tragica fine del piccolo Giuseppe Dorice, ucciso a bastonate domenica scorsa a Cardito da Tony Essobti Badre, il compagno della mamma del bambino Valentina Casa. In quella mattinata di pura follia rimase ferita anche Noemi, la sorellina della vittima, fuori pericolo da giorni, ma ancora ricoverata al Santobono. Per la Procura di Napoli Nord, diretta da Francesco Greco, il quadro investigativo è abbastanza chiaro, salvo sorprese o colpi di scena che potrebbero arrivare dai risultati definitivi dell'autopsia, eseguita dall'anatomo-patologo Nicola Balzano, lo stesso medico legale del caso Fortuna Loffredo, la bimba del Parco Verde di Caivano abusata e uccisa da Raimondo «Titò» Caputo, condannato in via definita all'ergastolo.