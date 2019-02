Cardito, lo strazio di Valentina: io, impietrita e incapace di salvare il mio bambino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 2 Febbraio 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Tony era cambiato. Impercettibilmente, ma lo avevo avvertito. Ero presa da sensazioni che mi angosciavano, ma senza un motivo preciso». Dopo giorni di silenzio, Valentina Casa, la mamma di Giuseppe e Noemi, ha raccontato di quell'incubo durato tra sabato sera e domenica mattina a Cardito, un lasso di tempo enorme, tanto è durata la punizione e la straziante agonia del piccolo Giuseppe, scambiata per un lieve malore, o addirittura un capriccio del piccolo dopo quel bestiale pestaggio. Giuseppe è stato ucciso a bastonate come un cucciolo di foca; Noemi è rimasta ferita per fortuna in modo non grave, ad opera di Tony Essobti Badre, il nuovo convivente di Valentina, forse perché ritornata nei suoi luoghi, a Massa Lubrense dove pur non uscendo dalla casa di una zia, ha avvertito quella solidarietà della sua gente, che le è stata negata a Cardito, dove è morto il bimbo, e dove ancora la ritengono una sorta di Medea.