Cardito, il Parco Taglia si trasforma nel “Regno delle Meraviglie”

Trampolieri, giocolieri, mangiafuoco, personaggi animati e spettacoli itineranti di magià, musica e canto: il Parco Taglia di Cardito si trasforma nell’affascinante mondo delle fiabe.

E così sabato 8 ottobre2022 (dalle 17,30 alle 21,30), il mega polmone verde di viale Kennedy di circa 160mila metri quadrati diventerà il mega "Regno delle Meraviglie", dove i bambini, accompagnati dai loro genitori, potranno vivere davvero momenti magici incontrando cavalieri, maghi e tanti personaggi delle fiabe più conosciute.

“La nostra Cardito - sottolinea il sindaco Giuseppe Cirillo - si candida a diventare la città a misura di bambino. Questo evento, unico nel suo genere, permetterà ai piccoli di trascorrere un pomeriggio fantastico ed indimenticabile: oltre alle varie attrazioni ci saranno anche tantissime sorprese”. La giornata si concluderà con lo show finale con “La famiglia Madrigal” al completo.

“Un plauso particolare va senza dubbio all’associazione Nucleo Guardie Ambientali e al Club Belvedere 2.0 - aggiunge la fascia tricolore - per aver organizzato questa magnifica festa per la gioia dei bambini, non solo di Cardito, ma anche di tutti i comuni limitrofi e della Provincia”. L’evento sarà completamente gratuito.