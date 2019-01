Martedì 29 Gennaio 2019, 11:21 - Ultimo aggiornamento: 29-01-2019 11:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'altra storia di violenza familiare a Cardito. Protagonista una coppia di albanesi. Sono sposati da circa 10 anni. Lui lavora in Italia, e lei fino a poco fa in Albania. Finora si vedevano due volte l’anno e già nel corso delle rare visite in albania l’uomo aveva mostrato una certa indole violenta. Nel frattempo la coppia di cittadini albanesi aveva avuto due bambine che ora hanno 4 e 6 anni.Dopo un breve periodo di convivenza in Germania presso la sorella della donna, i due avevano deciso di venire a vivere a Cardito, luogo ormai residenza dell’uomo. Trasferitasi in Italia da circa un mese la donna ha cominciato a subire violenze nell’abitazione del marito culminate il 26 gennaio con calci, pugni e con il lancio di uno smartphone che l’aveva colpita all’addome.Indecisa sul da farsi, in forse sul denunciare o no il marito e con lui in casa, la donna ha deciso ieri pomeriggio.lui è uscito per andare al lavoro e lei approfittando della sua assenza è uscita in strada con le bambine chiedendo aiuto ai passanti: questi ultimi hanno chiamato subito i carabinieri. Nel giro di pochi minuti i militari dell’arma di crispano hanno soccorso la signora e le piccole, raccolto la denuncia della donna che con l’aiuto di un interprete ha raccontato tutte le violenze subite e avviato i primi accertamenti. I militari hanno denunciato l’uomo per il reato di maltrattamenti in famiglia.La denunciante è stata affidata ai medici dell’ospedale di frattamaggiore che le hanno riscontrato vari traumi giudicati guaribili in 10 giorni. La madre e le figlie sono state affidate ai servizi sociali del comune di Cardito.