Pozzuoli, career day tra imprenditori e disoccupati: giornata di incontri con l'agenzia Gesfor

Una giornata per far incontrare domanda e offerta, mettere insieme disoccupati e datori di lavoro per costruire il futuro nel settore turistico e ricettivo. È questo lo spirito del primo «Career Day-Campi Flegrei e Isole del Golfo», organizzato dall'agenzia per il lavoro Gesfor, in collaborazione con Anpal Servizi, il centro per l'impiego, gli istituti scolastici del territorio e con il patrocinio dei comuni flegrei, per mercoledì 3 maggio a palazzo Migliaresi, nel Rione Terra di Pozzuoli. L'evento è indirizzato a giovani e meno giovani in cerca di un'occupazione e agli imprenditori impegnati nel settore turistico e alberghiero alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nei propri organici.

A partire dalle ore 15:30 i lavoratori potranno effettuare dei colloqui con tutte le aziende che offrono posizioni compatibili con la propria professionalità. Un momento per avvicinare domanda e offerta: gli aspiranti potranno conoscere e valutare le esigenze dei loro potenziali datori di lavoro i quali, a loro volta, saranno messi in condizione di vagliare le professionalità dei candidati accorciando così il processo di selezione e di ricerca del personale. All'arrivo a Palazzo Migliaresi ogni candidato, dopo una fase di registrazione, riceverà una cartellina guida per il percorso da seguire nella quale sarà presente una lista di aziende (alberghi, ristoranti, bar, villaggi turistici) che attualmente ricercano il profilo professionale per il quale si propone la propria candidatura. Ciò permetterà di ottimizzare il tempo a disposizione e di concentrarsi con priorità ad un target specifico di aziende e dedicare il restante tempo sulle altre rimanenti.

Secondo gli ultimi dati del bollettino Excelsior di marzo 2022, realizzato da Unioncamere e Anpal, ad oggi le imprese cercano 359 mila lavoratori - spiega Crescenzo Testa, legale rappresentante di Gesfor - ma nonostante questa elevata richiesta, continua a crescere la difficoltà di reperimento. In testa per le opportunità di lavoro offerte ci sono i servizi di alloggio, ristorazione e servizi turistici con quasi 64mila entrate programmate, il commercio (44mila entrate) e i servizi alle persone (circa 40mila). In questa giungla del mondo del lavoro -prosegue Testa - è fondamentale ricevere informazioni relative alle offerte lavorative ma, soprattutto, avere la possibilità di incontrare le realtà imprenditoriali che sono alla ricerca di risorse da inserire nel proprio organico. Un'opportunità che nell'area flegrea vogliamo proprio attraverso il Career Day Campi Flegrei e Isole del Golfo¯