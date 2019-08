«Un errore all'imbarco», Caremar sanzionata: pagherà duemila euro di multa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 28 Agosto 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla Caremar costerà una sanzione di duemila euro il ritorno a Napoli del «Fauno» per far sbarcare i due passeggeri che non dovevano andare a Capri ma a Ischia. Il comandante Arrigo Pasquetti, capo dell'Ufficio tecnico della Capitaneria di porto di Napoli, ha immediatamente applicato l'articolo 20 del l'ordinanza che disciplina gli attracchi e provveduto a notificare il provvedimento alla compagnia.