«Privo di requisiti igienico-sanitari», maxi sequestro in pizzeria nel Napoletano

Sabato 20 Ottobre 2018, 18:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'ANASTASIA - Blitz dei carabinieri del Nucleo antisofisticazione (Nas) di Napoli nel settore alimentare, scia di controlli nella tarda serata di ieri nel Napoletano: sequestri anche a Casalnuovo di Napoli e a Ercolano. Il blitz dei militari per la Tutela della salute - al comando del maggiore Tiano - è scattato nella serata di ieri, quando, cioè tutte le attività di ristorazione erano in piena attività. Sono stati così eseguiti - come da disposizione del Ministero della Salute - una serie di accertamenti nei locali di ristorazione per attestarne la effettiva “sicurezza alimentare e sanitaria”, ai fini della tutela della salute pubblica.In un ristorante pizzeria in via Romani a Sant’Anastasia è stata eseguita una verifica igienico sanitaria dell’intera struttura, di circa 800 metri quadri. Al termine dei controlli i carabinieri del Nas hanno proceduto alla chiusura amministrativa di un deposito alimenti in quanto risultato privo, quest’ultimo, dei requisiti igienico sanitari e strutturali. Sono state, inoltre, impartite una serie di prescrizioni inerenti alle “non conformità” rilevate all’interno del laboratorio di produzione degli alimenti e locali annessi all’attività di ristorazione. Infine, sequestro amministrativo per ben tre quintali circa di alimenti vari, tutti risultati privi di documentazione attestante la loro rintracciabilità alimentare.I controlli dei Nas sulla sicurezza alimentare e sanitaria si sono svolti anche nella vicina città di Casalnuovo di Napoli, in questo caso coadiuvati dai carabinieri della locale tenenza. In viale dei Tigli hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un’attività di ristorazione, a conclusione della quale hanno proceduto alla chiusura amministrativa di un deposito alimentare, rinvenuto privo di titoli autorizzativi, nonché dei minimi requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dalla normativa vigente. Nel corso dei controlli anche gli alimenti sono finiti nel mirino dei carabinieri per la tutela ambientale. Sequestro amministrativo di 15 chili di alimenti – diversi prodotti carnei e ittici - risultati privi di qualsivoglia informazione utile a garantirne la rintracciabilità.A Ercolano alla via Panoramica, in un locale bar e caffetteria, militari del Nas di Napoli, unitamente a carabinieri della locale tenenza, hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria a conclusione della quale hanno proceduto al sequestro amministrativo di 30 chili circa di prodotti da forno (cornetti, sfogliatelle, krapfen), tutti risultati privi di qualsivoglia informazione utile a garantirne la rintracciabilità alimentare.Per tutti sono scattate diverse sanzioni amministrative e l’obbligo soprattutto di attenersi alle prescrizioni imposte ai fini del dissequestro amministrativo dei locali. Tempi brevi entro i quali agire: venti giorni prima del successivo controllo dei carabinieri del Nas di Napoli.