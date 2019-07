Ospedale San Paolo, manca il personale per aprire Cardiologia

Martedì 2 Luglio 2019, 17:48

E’ l’ospedale di riferimento per quattro municipalità di Napoli e serve una popolazione di circa 400mila abitanti ma sul piano dell’assistenza, il San Paolo registra dei ritardi rispetto al piano sanitario stabilito dalla Regione Campania. Il presidio, che abbraccia un’utenza compresa tra Pianura, Soccavo con il Rione Traiano, Bagnoli e Fuorigrotta, non ha ancora un reparto di Cardiologia che, invece, avrebbe dovuto essere operativo da mesi.«A ottobre 2018, con il trasferimento dell’Unità complessa di Cardiologia dall’Ascalesi al San Paolo, si sarebbe dovuto aprire un reparto completo di medici, infermieri e operatori ausiliari – si legge nella nota aziendale del sindacato Fials – ad oggi non si è verificata alcuna apertura e nonostante ciò il presidio investe risorse per la presenza di cardiologi che lavorano senza reparto». Un altro “ritardo” su cui punta il dito il sindacato, riguarda la medicina d’urgenza, reparto di cui pochi presidi partenopei sono dotati e che rappresenta un’eccellenza per la struttura in via Terracina. «Non ci sono disponibilità per coprire tutti i turni di notte nel mese di luglio e agosto- afferma Carmine Ferruzzi segretario aziendale Fials- le sedute operatorie sono notevolmente ridotte e queste criticità avvengono alle porte di un evento come le Universiadi che potrebbe comportare la necessità di un incremento dell’assistenza ospedaliera».Da pochi giorni, una disposizione interna al presidio San Paolo, ha previsto l’accorpamento funzionale del reparto di medicina d’urgenza e di medicina generale, in pratica per garantire la copertura nei turni scoperti, specie quelli di notte, ci sarà un unico medico che coprirà entrambi i reparti. Una soluzione “inadeguata” a detta del comparto sindacale ma che fa i conti con la carenza cronica di personale, secondo quanto riferisce l’azienda. Dai vertici della direzione del San Paolo, una comunicazione ufficiale chiarisce che «l’apertura dell’Unità di Cardiologia potrà avvenire quando ci sarà un numero di cardiologi sufficienti a garantirne il pieno funzionamento 24 ore su 24, considerando che al momento ci sono solo 4 cardiologi e il resto degli specialisti viene reclutato in regime di convenzione». Il ritardo dunque, secondo l’azienda ospedaliera, sarebbe da imputare alla cronica mancanza di personale, la stessa che rende critico il reperimento dei dottori nel reparto di medicina d’urgenza.Nonostante questo, la direzione del San Paolo sottolinea che «il monitoraggio costante dei pazienti più critici di medicina d’urgenza, nei turni di notte, viene garantito con la loro permanenza nel reparto di osservazione breve e il pronto soccorso continuerà ad avere 4 medici, di cui 2 internisti e 2 chirurghi, senza subire alcuna riduzione fornendo la massima assistenza 24 ore su 24». Per l’apertura del reparto di Cardiologia, secondo le ultime indicazioni fornite dalla dirigenza dell’ospedale di Fuorigrotta, si potrebbe ben sperare per settembre ma non ci sono indicazioni per una data esatta.Infine per quanto riguarda l’assistenza in funzione delle Universiadi il commissario Asl, Ciro Verdoliva fa chiarezza indicando la presenza di un «preciso piano sanitario, licenziato circa 10 giorni fa e strutturato e ben organizzato in proporzione dell’evento che coinvolgerà un gran numero di utenti e sportivi». Come chiarito da Verdoliva, l’assistenza dal punto di vista cardiologico sarà garantita dalla rete Ima, rete dell’infarto miocardico acuto che coinvolge e coordina realtà ospedaliere e servizi altamente specializzati e il servizio 118, integrato con le ambulanze de “La Misericordia” che lavorerà in sinergia con tutti i presidi del territorio.