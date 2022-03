Carlo De Novellis, il Campione italiano di boxe dal Rione Traiano: «Lo sport ti può salvare dalla strada»

Quando si sente dire che lo sport fa bene, che fare attività fisica aiuta a superare ostacoli, che il fitness fa bene a corpo e mente, si annuisce. Lo si fa così, un po’ in maniera svogliata perché è una di quelle frasi che si sente dire così tante volte che ormai quasi uno non ci fa più caso. Ma soprattutto, è una di quelle frasi a cui non si dà particolare peso. Ed è qui che si sbaglia.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Covid, 3723 nuovi positivi in Campania: risale l'incidenza e in... L'INCONTRO Beni confiscati, 1 e 2 aprile il forum alla Stazione marittima di...

Nel momento in cui diamo lo sport come un qualcosa di scontato, come qualcosa che serve solo per dimagrire o per sentirsi in forma si leva onore ad un’attività che veramente, in alcuni casi, ha salvato la vita di qualcuno.

Nel Rione Traiano, a Napoli c’è una palestra che attraverso la box mette a tappeto la delinquenza ed è il luogo dove continua ad allenarsi il neo campione di pesi medi Carlo De Novellis, uno sportivo che attraverso lo sport ogni giorno prova a dare ai giovani del quartiere un’alternativa alla strada.

Dopo anni di tentennamenti, di lasciare e per poi riprendere il pugilato, a 41 anni è arrivata la sera giusta, quella dei resoconti, quella della svolta, diventando campione italiano dei pesi medi. Nel cuore di Vicenza, De Novellis ha conquistato l'attesa vittoria, in quella che rappresentava la sua ultima occasione, superando ai punti Andrea Roncon al Palazzetto Città.

Quella cintura è frutto di un sacrificio di squadra, di suo padre Guido, di Valerio Esposito preparatore atletico che hanno tirato a lucido Carlo spronandolo e lanciandolo a grandi passi verso il titolo italiano. «C’è stato un allenamento costante, una vita dedicata allo sport. Sono felice per aver regalato un'emozione forte a tutte le persone che mi vogliono bene – racconta Carlo -ho lavorato tanto durante questi mesi di allenamento, non è stato facile».

Quando si arriva in palestra De Novellis, gestita dal signor Guido- papà di Carlo-la prima cosa che salta all'occhio è l'enorme parete tappezzata da foto dei numerosissimi campioni sfornati in oltre venti anni di attività.

Fin dall'apertura della struttura di via Lattanzio, nel cuore del Rione Traiano, la famiglia De Novellis, è impegnata in primissima linea in una delicata e intensa attività sociale che lo ha portato a strappare centinaia di ragazzi alle tentazioni della strada.

«È un punto di ritrovo, di incontro, dove i ragazzi possono integrarsi. -spiega il neo campione- lo sport ti può salvare dalla strada e dalle cattive compagnie. Qui soprattutto si tratta di disciplina. Il pugilato è uno sport pulito, con delle regole».

«Questa palestra è un ritrovo per tanti ragazzi. -Spiega Valerio Esposito- Arrivano tantissimi ragazzi qui, non solo per il pugilato. Sicuramente, per chi oggi intraprende uno sport richiede delle rinunce e dei sacrifici. Ma a tutti spieghiamo che non c'è soddisfazione più bella di veder ripagato il loro lavoro quotidiano con un titolo o, più semplicemente, con la gioia di stare insieme ai propri amici praticando uno sport che insegna l'autocontrollo e la disciplina».

Una palestra situata in un territorio che fin troppo spesso balza agli onori delle cronache per fatti legati alla criminalità organizzata, ma che per molte famiglie rappresenta un vero e proprio faro di legalità. E ogni giorno da ogni parte della città arrivano decine di ragazzi pronti a praticare uno sport, la boxe, fatto di sacrifici e dolore.

Dopo tanti alti e bassi, oggi, però, Carlo è campione italiano. Esempio per i suoi allievi e per tutti i ragazzi che decidono nonostante gli ostacoli di provarci fino alla fine. Porta il titolo al Rione Traiano. Con orgoglio. Mettendo un quartiere alla luce per qualcosa di bello, di unico. Il tricolore, lo mostra ai familiari, agli amici di sempre, lo mostra al via vai di persone comuni che hanno voglia di fare anche una semplice foto col campione.