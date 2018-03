Mercoledì 14 Marzo 2018, 18:16 - Ultimo aggiornamento: 14-03-2018 18:51

è scomparsa da. La donna originaria di Napoli era andata a vivere nel casertano dopo essersi trasferita con il suo compagno. Di Carmela si ha un ultimo filmato che la vede costeggiare il fiume e poi sparire nel nulla.Sono state fatte ricerche attente nel fiume ma non si trovano tracce di Carmela, così la famiglia ha deciso di fare un appello durante Pomeriggio 5. Barbara D'Urso ha chiesto alla sua inviata di intervistare le sorelle e il compagno della donna e dalle loro dichiarazioni è emerso che già altre volte Carmela si era allontanata: «Altre volte si è allontanata da casa», dice la sorella Maria, «Ma viveva con mamma che ci chiamava e noi andavamo a cercarla, questa volta era troppo lontana e non potevamo fare nulla».Come ogni mattina Carmela aveva salutato le sorelle con un messaggio, aveva salutato il compagno che le aveva lasciato la macchina visto che gli aveva detto che voleva andare dalla parrucchiera e a fare la spesa, poi però è scomparsa nel nulla. L'altra sorella dice che Carmela nei 6 anni in cui viveva lontano da casa, quando stava male, chiamava e veniva portata a Napoli, seguita dalla famiglia e dai medici e curata. Da tempo soffriva di depressione ma da 7 mesi a questa parte sembrava stare molto meglio, tanto che i medici gli avevano anche tolto alcune medicine.Le sorelle e il compagno hanno lanciato un appello chiedendo alla donna di tornare a casa nella sperzanza che a Carmela non sia accaduto nulla di grave.