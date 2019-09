Carmine Bellino, trentenne scompare a Napoli: «Non è più tornato a casa»

È scomparso da casa sua Carmine Bellino, 30 anni. Del suo caso se n'è occupata la trasmissione "Chi l'ha visto?". Bellino vive a Cicciano, in provincia di Napoli, con la sua famiglia e lavora come operatore socio sanitario. Martedì 10 settembre è uscito di casa verso le 6 del mattino per recarsi in treno a Napoli, zona Arenella, dove presta assistenza a una persona anziana. Sarebbe dovuto tornare a casa a Cicciano tramite i trasporti pubblici: Metropolitana di Napoli e Circumvesuviana linea Napoli-Baiano nel primo pomeriggio di martedì. Ma così non è stato.Di lui non si sono avute più notizie. Dovrebbe avere con sé il cellulare, che però risulta spento. Ha con sé i documenti e, rispetto alla foto, indossa occhiali da vista. Statura 174 cm, occhi castani, capelli castani. Abbigliamento: maglietta verde a manica corta, pantaloni blu lunghi, borsa a tracolla nera.