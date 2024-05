Loro si definiscono mugnai. Con grande orgoglio. Per sottolineare una tradizione, le radici, un metodo legato alla terra, agli agricoltori, alle colture nostrane, ad una lavorazione lenta, e la voglia di distinguersi in un mondo sempre più omologato anche nel cibo, per un qualità di eccellenza. Una qualità tutta napoletana. Il riconoscimento di Cavaliere del Lavoro a Carmine Caputo non è un caso. È un orgoglio tutto partenopeo, per chi proclama: «Dal 1924 siamo il mulino di Napoli».

Non è un caso che, nel marzo scorso, la festa dei 100 anni dei Mulini Caputo sia stata a Las Vegas con un Dream Team di pizzaioli napoletani per far capire anche negli States che esiste un altro modo di produrre, che è una farina di qualità e che dal prodotto primario cambia tutto il mondo del sapore. Un tour internazionale, quello del centenario, con una straordinaria Caputo Cup in Giappone, ed eventi in tutto il mondo prima di tornare alle origini, al prossimo Pizza Village di Napoli, appuntamento fisso di giugno, delle prime sere d’estate di una città che è un sogno.

Nei festeggiamenti dei 100 anni, Mulini Caputo ora inserisce anche il riconoscimento di Cavaliere del Lavoro per Carmine Caputo. Dopo aver vinto, da corso San Giovanni a Teduccio, tutte le scommesse: un nuovo stabilimento ad alta efficienza energetica, il primo mulino in Europa progettato per massimizzare l’utilizzo di energie rinnovabili, il legame al "metodo Caputo" con una macinazione lenta per non danneggiare gli amidi, la miscelazione di differenti qualità di grano nazionale, la rinuncia ad additivi ed enzimi chimici. «È così - spiega Carmine Caputo - che creiamo l'Arte bianca Caputo, il mulino di Napoli». Da Niko Romito a Salvatore La Ragione sono tanti i grandi chef che non possono fare a meno delle farine made in Caputo. E il Mulino ha saputo diversificare i prodotti, con un’ampia gamma di farine destinate ai professionisti degli impasti dolciari, della panificazione, della pasta e della pizza, con tanti tipi di farine destinate alle diverse lavorazioni.

La Presidenza della Repubblica ha certificato, con il riconoscimento di Cavaliere del Lavoro a Carmine Caputo, un'arte di 3 generazioni di Maestri Mugnai Napoletani.