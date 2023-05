Napoli, 53 arresti oggi: in carcere anche Carmine Furgiero, l'uomo del video della piscina: «La sera la riempio e la mattina la svacanto»

Tra gli arrestati spicca la figura di Carmine Furgiero, che ai Quartieri qualcuno considerava quasi un benefattore: nell'estate del 2009 fece installare tra i vicoli, a proprie spese, una piscina per far fare il bagno ai bambini della zona. Affidò poi ai social un messaggio “ecologista”, protestando contro l'inquinamento del mare che divenne poi virale anche su Youtube.

Il suo gesto venne immortalato addirittura su un murale nel quale compariva la sua figura, con un bambino in braccio e la piscinetta con la scritta: «La sera la riempio e la mattina la svacanto».

Furgiero compare poi, a figura intera, su un cartonato messo in bella vista tra le strade dei Quartieri che lo ritrae in smoking accanto al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis (il patron azzurro è chiaramente estraneo alla realizzazione dell'opera e all'assemblaggio tipografico delle sagome) in occasione delle celebrazioni per il terzo scudetto. Da quel che si apprende, il finanziatore dell'operazione mediatica non sarebbe Furgiero, ma una terza persona.