Carnevale sicuro, blitz dei vigili urbani a Napoli: sequestrati costumi, spray e mascherine fuorilegge

Gli agenti della polizia municipale delle unità operative per la tutela minori e di Chiaia hanno effettuato un’importante attività di repressione della vendita di prodotti commercializzati per il Carnevale a tutela della salute dei piccoli avventori. Sono stati infatti sequestrati ingenti quantitativi di merce come costumi di Carnevale, accessori, giochi, spray, trucchi e mascherine inerenti il Carnevale prodotte e poste in vendita in assenza di quanto prescritto dalla normativa comunitaria e quindi potenzialmente lesivi della salute dei consumatori.

In particolare sono stati controllati i negozi di giocattoli e oggettistica in corso Vittorio Emanuele, via Chiaia, via Toledo nonché in zona Stazione Centrale e precisamente in corso Novara.

Dall’ispezione degli esercizi commerciali sono scaturiti sequestri di merce in alcuni casi perché privi del marchio CE, in altri perché le etichettature erano prive delle prescrizioni obbligatorie in merito alla composizione merceologica e altri riferimenti normativamente prescritti a tutela dei consumatori. Particolare attenzione è stata posta dagli agenti al fine di individuare sui banconi e nei depositi tutti i “kit truccabimbi” che per loro composizione poco chiara e per l'utilizzo diretto sulla cute delicata del viso risultano particolarmente irritanti. I titolari dei negozi sono stati multati con importi che, a seconda delle violazioni, vanno dai 1.000 ai 5.000 euro.

