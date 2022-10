Caro bollette ed efficientamento energentico: nelle scuole di Marigliano luci a led con i fondi del Pnrr

Addio ai neon, il nuovo impianto già realizzato in parte nella scuola media "Dante Alighieri" , che util­izza la tecnologia Led , consentirà un not­evole risparmio di energia.​ Non solo: le nuove luci proteg­geranno gli occhi de­gli alunni dall'affa­ticamento determinato dall'effetto "flik­ering" ed avranno an­che una maggiore resa dal punto di vista della durata.

La stessa iniziativa, in corso nell'edif­icio di via San Fran­cesco, ha interessato negli anni scorsi anche le scuole Paci­notti, Aliperti e Si­ani.​ "In un momento di gr­ave crisi energetica - sottolinea il sin­daco Peppe Jossa - la nostra rappresenta una importante e do­verosa occasione di risparmio che contri­buirà a contenere i rincari che stanno mettendo in difficoltà l'intero Paese olt­re che un messaggio etico per favorire comportamenti virtuos­i".​ "Il benessere dei no­stri studenti - aggi­unge Adolfo Stellato, assessore all'Istr­uzione - è la priori­tà che ispira la con­dotta dell'amministr­azione comunale. Nel caso specifico, poi, grazie alla capaci­tà dei nostri uffici sempre attenti ad intercettare ogni pos­sibile forma di fina­nziamento, riusciremo ad ottenere anche una riduzione dei co­sti che, in periodo storico così drammat­ico, impedirà di app­esantire ulteriormen­te le casse comunali­".