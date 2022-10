Turismo, il caro bollette fa paura anche a Sorrento: «Aiuti subito o affonderemo»

Il caro bollette comincia a mordere anche il settore del turismo. Finora la stagione 2022 ha macinato record su record, superando ogni aspettativa e surclassando anche i risultati già considerati da primato registrati nel 2019, l'anno che ha preceduto lo scoppio della pandemia che ha bloccato quasi completamente il comparto. Ora a preoccupare gli operatori sono arrivati i pesanti rincari dell'energia. «In 12 mesi, tra luglio del 2021 e quello di quest'anno, il costo si è quadruplicato, mentre si annunciano ulteriori aumenti che potrebbero costringerci a rivedere i programmi per il prossimo anno, con il concreto rischio di dover sospendere l'attività», lancia l'allarme Gianmario Russo, patron dell'Hilton Sorrento Palace, la più grande struttura ricettiva della Costiera. Albergo da 331 stanze con centro congressi di livello internazionale, che quest'anno ha fatto segnare numeri da capogiro - così come tutte le attività turistiche della zona - ma che ora deve fare i conti con gli effetti del caro bollette. «Tutto quanto di meraviglioso abbiamo costruito nel 2022 - conferma Russo - potrebbe disperdersi a causa dei rincari esorbitanti delle tariffe energetiche che, tra l'altro, fino ad oggi non hanno mai rappresentato una voce importante dei nostri bilanci come avviene, ad esempio, nelle industrie cosiddette energivore». Con i continui aumenti fatti segnare nell'ultimo periodo, invece, una struttura delle dimensioni dell'Hilton Sorrento Palace si vede oggi recapitare fatture che ammontano a diverse centinaia di migliaia di euro al mese. Una situazione allarmante per chi deve anche preoccuparsi di garantire il posto di lavoro a decine di dipendenti. «Per essere chiari - spiega Gianmario Russo - bisogna dire che per ora non corriamo il rischio di default, però i costi che sosteniamo in questo momento erodono completamente i guadagni: si può dire che lavoriamo esclusivamente per coprire le spese».

Se un'azienda del calibro dell'Hilton Sorrento Palace può ancora reggere il peso del caro bollette, non tutti gli operatori dell'accoglienza hanno le spalle altrettanto larghe. «Confrontandomi con tanti colleghi che gestiscono attività di piccole dimensioni - spiega Russo - mi confidano di essere in grosse difficoltà e di non essere certi di poter andare avanti se non arriverà uno stop immediato ai rincari e un calo dei costi. Ciò che provoca maggiore disappunto tra tutti noi, ma anche in chi opera in altri comparti, è che questi vertiginosi aumenti sono frutto esclusivamente di un'ondata speculativa». E in questo quadro di grande fibrillazione monta la protesta anche per la discriminazione che il turismo starebbe subendo rispetto ad altri comparti. «La Regione Campania ha pubblicato un avviso attraverso il quale destina 58 milioni alle imprese contro il caro bollette - sottolinea Sergio Fedele, presidente di Atex, associazione degli esercizi extralberghieri -. Ma il bando è riservato solo alle aziende manifatturiere, lasciando fuori il turismo, il comparto che maggiormente ha aiutato la ripresa post Covid e uno di quelli che deve sostenere i costi energetici più elevati, soprattutto per la parte alberghiera». Ma gli aiuti pubblici al momento prendono strade diverse, per cui l'associazione ha chiesto al governatore De Luca e all'assessore Casucci di rivedere il provvedimento. «Al tempo stesso - conclude Fedele - ci siamo rivolti ai sindaci delle località turistiche, al presidente di Confindustria Napoli e al presidente della sezione turismo dell'Unione industriali partenopea perché si facciano promotori delle nostre istanze».